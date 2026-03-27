La línea V19 de TMB refuerza su paso por el Park Güell y la zona marítima para mejorar el servicio

Bus V19 De TMB. - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) reforzará a partir de este sábado dos tramos de la línea V19 de bus en fines de semana y festivos para mejorar el servicio en su paso por el entorno del Park Güell y de la zona marítima de la ciudad.

El aumento de la oferta supone añadir 8 vehículos más a la oferta regular existente y se mantendrá hasta el 27 de septiembre, después de las fiestas de La Mercè, informa TMB en un comunicado este viernes.

Así, en su paso por el parque, el refuerzo será entre las paradas de Praga-Ronda Guinardó y la avenida República Argentina (metro Vallcarca); mientras que en la parte marítima se reforzará entre las paradas de Passeig de Sant Joan-Còrsega y Plaça Rosa dels Vents.