Llach (ANC) llama a asistir a la manifestación de la Diada: "La independencia es urgente y posible"

BARCELONA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la ANC, Lluís Llach, ha llamado a los catalanes a asistir a las manifestaciones que han organizado este jueves en Barcelona, Girona y Tortosa por la Diada porque "la independencia es urgente y posible".

"Tenemos más motivos que nunca para poner fin al expolio, para garantizar el presente y el futuro de la lengua y para defender la nación antes que nos asimilen del todo", ha destacado en un video en X recogido por Europa Press.

Tras advertir de que los catalanes no se rinden ni aceptan "esta normalidad impuesta", ha pedido hacer posible una gran movilización teniendo el 1-O como referente.

"El rumbo está claro. Recuperar la fuerza en la calle, conseguir la mayoría política en el Parlament y volver a ejercer la desobediencia civil organizada, persistente y determinada", ha resumido.

Así, ha pedido dejar de "blanquear al estado español" y acabar con pactos que no se cumplirán y levantarse para avanzar hacia la independencia.