Llach: la ANC está "manteniendo las brasas del independentismo para volver a encender el fuego"

Participantes en el encuentro de Cardedeu de la Assemblea (ANC) - ANC

BARCELONA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la ANC, Lluís Llach, ha afirmado este domingo que los miembros de la entidad son "quienes están manteniendo las brasas del independentismo para volver a encender el fuego".

Ha clausurado así en Cardedeu (Barcelona) el encuentro anual de las asambleas territoriales y sectoriales de la ANC (Consell d'Asamblees de Base), con 150 activistas y voluntarios, además del Secretariat Nacional, informa la ANC en un comunicado.

La entidad tiene unas 300 asambleas territoriales, decenas de asambleas sectoriales y asambleas exteriores que están en Europa, América y Oceanía.