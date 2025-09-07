Llach ve "españolización" en Illa y cree que los partidos independentistas hacen el ridículo

Archivo - El presidente de la ANC, Lluís Llach - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Lluís Llach, ha asegurado este domingo que "la vocación de Illa es la españolización de Catalunya".

En una entrevista de 'El Món' recogida por Europa Press, ha criticado así al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, por un año "de españolización a marchas forzadas" en el Govern.

Además, afirma que "los partidos independentistas hacen mucho el ridículo haciendo autonomismo" y que en este momento el independentismo está fuera de las instituciones de manera clara.

"Nosotros con los partidos independentistas tenemos muy poca relación", ha dicho, remarcando que la finalidad de la ANC en este momento es hablar con la sociedad para empoderarla y buscar nuevas formas de lucha.

Sobre la reunión entre el presidente de la Generalitat con su antecesor y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha asegurado que Illa "ha ido a visitarle porque necesita sus votos en Madrid".

Llach ha definido el proyecto de financiación para Catalunya como "expolio singular" y ha lamentado la tardanza en aplicar la ley de amnistía.