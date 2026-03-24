Las llamadas al 112 en Terres de l'Ebre (Tarragona) subieron un 13% en 2025

Fotografía de la presentación del balance de actividad del teléfono 112 en Tortosa (Tarragona). - GENERALITAT DE CATALUNYA

TARRAGONA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La directora general del CAT112 Irene Fornós, y la directora territorial de Interior, Paula Navarro, han presentado este martes en Tortosa (Tarragona) el balance de 2025, que registra un aumento del 13% en las llamadas de emergencias en las Terres de l'Ebre hasta alcanzar los 46.130 avisos, lo que supone un aumento del 13% interanual y el mayor incremento desde 2021 al acumular casi 12.000 avisos más en los últimos cuatro años.

Fornós ha atribuido este repunte de la actividad a dos episodios concretos como fueron el incendio forestal de Paüls en julio y las fuertes tormentas registradas en octubre, informa el Govern en un comunicado este martes.

Por tipología de los incidentes, el 31% los avisos ciudadanos requirieron asistencia sanitaria, las alertas de seguridad ciudadana representaron un 27% y las emergencias de tráfico, un 20% del volumen anual.

Las llamadas operativas gestionadas por incidentes en las Terres de l'Ebre representaron el 1,8% respecto al total de Catalunya.

A nivel territorial, la comarca del Baix Ebre concentró el mayor volumen operativo superando las 23.000 llamadas, seguida por Montsià que rebasó las 16.000 alertas.

Por su parte, la Ribera d'Ebre tramitó más de 4.500 avisos a lo largo de todo el año, situándose por encima de Terra Alta, que superó los 2.000 a causa principalmente de los accidentes viales.

A la exposición de estas cifras han asistido también el jefe territorial de Trànsit de Tarragona, Albert Raül Esteban, junto a diversos mandos policiales de los Mossos d'Esquadra, Protecció Civil y el cuerpo de Agents Rurals.