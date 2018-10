Llegan 440 jóvenes inmigrantes no acompañados en Catalunya el último mes

Publicado 31/07/2018 17:08:23 CET

El Homrani pide al Gobierno "información, transparencia y planificación"

BARCELONA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Al menos 440 jóvenes inmigrantes extranjeros no acompañados han llegado a Catalunya este mes de julio, lo que representa una cifra superior a la de todo el periodo de 2015, según ha destacado este martes el conseller de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat, Chakir El Homrani, en una atención a los medios.

Tras firmar una resolución de emergencia para aflorar 458 nuevas plazas para atender a estos adolescentes y jóvenes, y asegurar que la atención a estas personas está garantizada, el conseller ha reclamado "información, transparencia y planificación" al Gobierno central.

En lo que va de año, han llegado 1.450 menores no acompañados, lo que supone una cifra similar a la totalidad del año pasado, y la previsión de la Conselleria es que la cifra pueda superar las 3.000 llegadas previstas hasta final de año, que ahora podrían alcanzar las 4.000 llegadas.

De las nuevas plazas creadas con una dotación de más de 8 millones de euros, 240 son de primera acogida, 38 de pisos asistidos entre 16 y 18 años, 68 para mayores de 18 años, cuatro plazas de pisos asistidos para jóvenes con discapacidades o problemas de salud mental y 68 de reinserción social.

Por tanto, en dos meses ha creado más de 840 plazas para menores extranjeros no acompañados a través de fondos que el conseller cree que debería aportar el Gobierno central, y que está avanzando la Generalitat.

MÁS PLANIFICACIÓN

El conseller ha iniciado su parlamento destacando que la situación migratoria del Estado, que cuenta como principal foco de llegada la frontera sur, no está manejando cifras extraordinarias, ni se encuentra en una situación de descontrol: el problema es que "no ha habido planificación de esta situación".

"No podemos seguir improvisando" la respuesta a una situación que sí que es excepcional en cuanto a la cifra de llegadas en el territorio catalán, que se encuentra tensionado para dar una respuesta de protección a menores doblemente vulnerables, que prioriza a nivel jurídico, moral y ético, ha dicho la directora de Atención a la Infancia y la Adolescencia (Dgaia), Georgina Oliva.

"Estamos dando respuesta y seguiremos", ha dicho el conseller que ha defendido una acogida de calidad que permita hacer un buen trabajo de atención, empoderamiento, formación y dotación de competencias laborales a estos menores para que salgan del sistema tras haber recibido un sistema real de protección.

"DESCONTROL" SOBRE LOS FLUJOS

"Existe desinformación y descontrol sobre los flujos, creemos que es importante para que todos podamos dar esta respuesta que haya planificación", ha insistido el conseller.

"No estamos hablando de cifras descontroladas, pero sí que se generan situaciones complejas si no está bien planificado", ha observado El Homrani, que se ha quejado de no recibir información de cuántos menores no acompañados acabarán llegado día tras día.

Y ha añadido: "El objetivo no es no atenderles, sino mejorar la planificación. Esta información se tiene y bien trabajada y coordinada nos debe mejorar la respuesta".

Actualmente, la Dgaia atiende a 1.833 menores extranjeros no acompañados, que representan un 22% del conjunto de la población atendida, y se prevé que hasta el 31 de diciembre más de 600 de estos jóvenes cumplan los 18 años.