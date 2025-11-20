Lleida se adhiere al Pacte Nacional per la Llengua

LLEIDA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Lleida se ha adherido este jueves al Pacte Nacional per la Llengua, tras entregar el alcalde Fèlix Larrosa el decreto firmado y enmarcado al conseller de Política Lingüística de la Generalitat, F. Xavier Vila.

Larrosa ha anunciado que la Paeria creará en 2026, "por primera vez en la historia", una unidad técnica específica de política lingüística dentro de la estructura municipal, dando continuidad al trabajo de la Comisionada de Alcaldía por la Lengua, informa la Conselleria en un comunicado de este jueves.

Vila, por su parte, ha destacado que Lleida tiene una implicación "pionera y activa" en la política lingüística de Catalunya, y ha dicho, textualmente, que ojalá cada vez más municipios sigan el camino de la Paeria.