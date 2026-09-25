Lleida aprueba prohibir el uso del burka y el niqab en el espacio público

Archivo - Un burka en una tienda - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LLEIDA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Lleida ha aprobado la ordenanza municipal que permite prohibir el uso del burka y el niqab en el espacio público con los votos a favor de PSC, Junts y Vox y con los votos en contra de ERC, PP y Comú de Lleida.

La modificación de la ordenanza municipal de civismo y convivencia ha contado con 16 votos a favor y 11 en contra, ha informado la Paeria en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

"Convivir significa respetarnos y cumplir las normas y desde 2020 ha habido un incremento de incumplimientos de las ordenanzas", ha afirmado el alcalde socialista de la ciudad, Fèlix Larrosa.

La tercera teniente de alcaldía y concejala de Seguridad, Movilidad y Civismo, Cristina Morón, ha secundado a Larrosa: "Defendemos un espacio de todos que necesita unas normas para todos con una ordenanza que combina la prevención, la mediación, la reparación y cuando es necesario, la sanción".

En el debate han participado diversas entidades como Fruita amb Justícia Social; Associació Watani; Grup Feminista de Ponent; la Fund. Social Sant Ignasi de Loiola o la Associació de Monitors i Educadors de Lleida.