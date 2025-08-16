Lleida cierra la convocatoria de subvenciones de Cooperación 2025 con 25 proyectos de entidades - AYUNTAMIENTO DE LLEIDA

LLEIDA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Cooperación del Ayuntamiento de Lleida ha cerrado la convocatoria anual de subvenciones de este 2025 con 25 proyectos de entidades de la ciudad recibidos, cifra que supera los 22 del año anterior.

El presupuesto destinado a las ayudas también ha aumentado y es de 175.000 euros, frente a los 126.703 de 2024, informa este sábado el consistorio en un comunicado.

Los proyectos presentados responden a los ámbitos de los derechos humanos, la igualdad de género, la educación, la salud, la justicia ambiental y la cooperación al desarrollo, y son impulsados por entidades de la ciudad que trabajan tanto a nivel internacional como local.

Se despliegan principalmente en países de África y Latinoamérica, con Senegal como país prioritario con ocho proyectos e intervenciones en Gambia, Burkina Faso, Colombia, Mozambique, Haití, Túnez, Ghana y Ecuador, mientras que cinco proyectos están pensados para su ejecución directamente en Lleida.

Los proyectos serán enviados a un evaluador externo para mantener la imparcialidad, que este año será el Fons Català de Cooperació, que hará llegar sus notas a finales de septiembre, cuando se resolverá la convocatoria.