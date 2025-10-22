Archivo - Lleida da "un paso adelante" para ampliar la planta de pienso en Alcoletge - GENERALITAT - Archivo

LLEIDA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Territorial de Urbanismo de Lleida ha emitido un informe favorable sobre la consulta de evaluación ambiental para modificar el Plan de ordenación urbanística municipal de Alcoletge (Lleida), lo que supone "un paso adelante" para el proyecto de ampliación de la planta de piensos del municipio.

Así lo ha manifestado el Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat en un comunicado este miércoles, en el que recuerda que el conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, declaró como "estratégica" la ampliación de la fábrica, propiedad de Vall Companys, el pasado mes de agosto.

La propuesta urbanística tiene como objetivo modificar la clasificación del suelo de los terrenos que ocupa la planta para aumentar la cantidad de suelo urbanizable destinado a la actividad económica.

Asimismo, permite la ampliación de la actividad de fabricación de piensos, duplicando la producción de 200.000 a 400.000 toneladas al año.

Con la emisión de este informe favorable, el Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica expone que esta propuesta "cumple las funciones del informe urbanístico y territorial correspondiente", y reafirma que puede continuar la tramitación de su proyecto de ampliación.