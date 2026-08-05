Lleida distribuye pulseras inteligentes a trabajadores al aire libre para prevenir golpes de calor

La alcaldesa accidental de Lleida, Carme Valls, con trabajadores municipales - PAERIA DE LLEIDA

LLEIDA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Paeria de Lleida ha iniciado este miércoles una prueba piloto con pulseras inteligentes para reforzar la prevención de golpes de calor entre el personal que trabaja al aire libre.

En un comunicado, el Ayuntamiento ha explicado que se han distribuido 45 dispositivos inicialmente al personal de la brigada de obras, del cementerio municipal, el Centre d'Acollida d'Animals de Companyia (CAAC) y los vigilantes de mercados, "con el objetivo de reforzar la protección de la salud de los trabajadores durante los episodios de temperaturas elevadas".

La alcaldesa accidental, Carme Valls, ha señalado que la iniciativa nace "de la voluntad de complementar las medidas preventivas que ya aplica el Ayuntamiento para minimizar los riesgos asociados al calor extremo".

ALERTA AL SUPERAR LOS 37,8 GRADOS

Las pulseras inteligentes realizan una lectura automática cada 90 segundos y disponen de diferentes sistemas de aviso; cuando detectan una temperatura corporal superior a los 37,8 grados, emiten una alerta luminosa, acústica y vibratoria.

Valls ha destacado que los dispositivos constituyen "una herramienta de apoyo que favorece la autoprotección y ayuda a detectar de manera precoz posibles situaciones de sobreexposición al calor".

La concejal ha subrayado que las pulseras no sustituyen las medidas preventivas como la adaptación de los horarios de trabajo, las pausas de recuperación, la disponibilidad de agua, el acceso a espacios de sombra y la limitación de las tareas que impliquen un esfuerzo físico intenso en las horas de máxima insolación.