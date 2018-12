Lleida exige a la Generalitat que ceda pisos a ayuntamientos o facilite que lo hagan los bancos

Publicado 08/12/2018 10:59:53 CET

Deja de sancionar a la banca por tener viviendas vacías tras la resolución del TSJC que señala que los consistorios no tienen competencia

LLEIDA, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Lleida, el socialista Fèlix Larrosa, ha reclamado a la Generalitat que traspase a los ayuntamientos los pisos vacíos que recibe de los bancos en cada municipio o que permita a las entidades bancarias formalizar convenios directamente con los consistorios.

En una entrevista de Europa Press, Larrosa ha señalado que los ayuntamientos están asumiendo competencias que no les corresponden en varios ámbitos, como la vivienda, y que se están encontrando con la dificultad de que los bancos formalizan las cesiones directamente a la Generalitat y que luego estas viviendas no llegan al ámbito municipal.

"La semana pasada, en una reunión en la que estaban representantes de la banca de ámbito territorial les pedí más implicación porque ellos son grandes tenedores de vivienda y su respuesta fue que ellos firmaban convenios con la Generalitat", ha afirmado Fèlix Larrosa.

"Los pisos no son paquetes que se llevan y se traen. Los pisos están en las ciudades. Si, por ejemplo, en Lleida son propietarios de 200 pisos que han cedido a la Generalitat, yo quiero saber dónde están estas viviendas", ha recalcado el alcalde, que cifra en 620 pisos dedicados a vivienda social los gestionados en la actualidad por el consistorio.

El alcalde ha explicado que el Ayuntamiento no continuará sancionando a los bancos como grandes tenedores de viviendas que tienen pisos vacíos porque la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha considerado que el consistorio no tiene competencia.

"De momento hemos tenido que paralizar todos los expedientes porque el juez puede sumar los costes del proceso", ha agregado el alcalde.

"¿Qué más puedo hacer? Compro pisos de tanteo de acuerdo a limitaciones presupuestarias porque tengo que dar salida a situaciones de complejidad. Resulta que la administración superior no me acaba de ayudar porque o no hace pisos de promoción pública o los que gestiona tampoco me acaban llegando", ha lamentado Larrosa.

Para el alcalde, la parte no contabilizada de los compromisos que le corresponden a la Generalitat y está asumiendo el Ayuntamiento es más importante que las facturas pendientes, y, en este sentido, ha recordado que el Govern dejó sin pagar el 50% de las guarderías municipales y que a pesar de ello en Lleida no se cerró ninguna.