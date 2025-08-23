Lleida impulsa un proceso participativo para definir su futuro urbanístico

LLEIDA 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Lleida ha puesto en marcha un proceso participativo para recoger las sugerencias de la ciudadanía en relación con el nuevo Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM), informa en un comunicado este sábado.

El plazo para presentar propuestas estará abierto hasta el 3 de noviembre de 2025 y los ciudadanos pueden hacer el trámite de manera telemática, mediante la Seu Electrònica de la Paeria, o bien realizarlo de forma presencial, en las oficinas de la OMAC, la OGAT y la OAC en los barrios de la Bordeta, Sucs y Raimat.

Paralelamente, el consistorio ha habilitado una oficina técnica del POUM en la quinta planta del edificio Pal·las, para que cualquier persona pueda acudir a obtener información y resolver sus dudas.

Según La Paeria, el POUM Lleida 2025 presenta una ciudad "moderna, sostenible y conectada que impulsa la movilidad sostenible y el incremento de espacios verdes".

El plan contempla grandes proyectos como el traslado de la prisión fuera del núcleo urbano, la renovación de la Fira de Lleida, la creación de una nueva ciudad deportiva en els Mangraners, la revitalización del centro histórico, la ampliación de los Camps Elisis y la potenciación del eje comercial.