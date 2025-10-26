Lleida inaugura un plafón en recuerdo de los leridanos muertos en campos de concentración nazis

Acto de inauguración del plafón en el Cementerio de Lleida - PAERIA DE LLEIDA

LLEIDA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Paeria de Lleida ha inaugurado un plafón en el cementerio de la ciudad en recuerdo de los leridanos muertos en campos de concentración nazis, en el marco de los 'Itineraris per a la Recuperació de la Memòria Democràtica de Lleida'.

La inauguración del plafón forma parte del recorrido 'El Cementiri de Lleida: Un recorregut pels espais de memòria de la Guerra Civil i la repressió franquista', a cargo de la historiadora Conxita Mir, informa el consistorio en un comunicado este domingo.

El concejal de Derechos Civiles, Roberto Pino, ha defendido la necesidad de "poner en valor esos valores democráticos que hoy día están fuertemente amenazados por los discursos de odio, sobre todo promovidos por la derecha y la extrema derecha".

El plafón lleva inscrito el nombre de las víctimas y se ha instalado al lado de la antigua lápida creada por el arquitecto municipal Francesc Bordalba en 1983, una de las primeras actuaciones de memoria en la ciudad.

Pino ha descubierto la placa junto con la hija de una de las víctimas, Teresa Curià, y dos alumnos del colegio El Carme que, posteriormente, han leído el nombre de las víctimas.