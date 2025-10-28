Lleida.net obtiene un beneficio antes de impuestos de 1,15 millones en el tercer trimestre (+182%)

LLEIDA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La compañía de servicios tecnológicos Lleida.net ha registrado un beneficio antes de impuestos de 1,15 millones de euros en el tercer trimestre de 2025, un 182% más que en el mismo periodo del año pasado, informa en un comunicado este martes.

A fecha de 30 de septiembre, la empresa ha obtenido unas ventas por valor de 14,52 millones de euros, un 4% más que hace un año, y un margen bruto de 8,13 millones de euros, un 10% por encima.

Ha superado por primera vez en su historia los 3 millones de euros de Ebitda acumulados al cierre del tercer trimestre de 2025, un 34% más que en el tercer trimestre de 2024, cuando era de 2,24 millones.

Asimismo, la deuda financiera neta de la tecnológica se ha reducido en lo que va de año en un 21%, hasta los 5,88 millones.

El ceo y fundador de Lleida.net, Sisco Sapena, ha destacado que en este tercer trimestre la compañía "ha superado un umbral importante" y que el contexto, textualmente, es bueno después de la puesta en marcha de la nueva legislación en materia de conciliación antes de un proceso judicial, al tiempo que considera que tienen mucha capacidad de crecimiento en el corto plazo.