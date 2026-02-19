Lleida.net vende 19,32 millones en 2025, un 1% más

Archivo - Logo de la compañía Lleida.Net - LLEIDA.NET - Archivo

BARCELONA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La empresa tecnológica Lleida.net ha cerrado el ejercicio fiscal 2025 con ventas de 19,32 millones de euros, un 1% más que el año anterior y el segundo mejor resultado de la historia de la compañía, según el avance de resultados sin auditar remitido este jueves a BME Growth.

La compañía ha anotado un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 4,05 millones de euros en el mismo periodo, lo que supone un alza del 25% respecto a un año antes, mientras que el resultado antes de impuestos ha aumentado un 62% interanual, hasta los 1,4 millones de euros.

El margen bruto se ha situado en un 54,92%, más de un punto porcentual por encima que el año anterior, cuando fue del 53,44%.

Lleida.net ha aplaudido cerrar el ejercicio con "los mejores registros de Ebitda y de resultado antes de impuestos de su historia", explica en un comunicado, así como haber reducido su deuda financiera neta, que se ha situado en 5,74 millones de euros, un 23% por debajo del año anterior.

El consejero delegado de Lleida.net, Sisco Sapena, ha valorado que "2025 confirma que las decisiones estratégicas que tomamos están dando sus frutos. Hemos alcanzado cifras récord de rentabilidad al tiempo que reducíamos la deuda".

Por líneas de negocio, los servicios de Notificación Electrónica Certificada han liderado el crecimiento, con un alza del 17%, hasta los 2,39 millones de euros, mientras que las soluciones SMS han registrado un alza del 12% hasta 4,2 millones y los servicios de Contratación avanzaron un 3%, hasta los 3,56 millones de euros.

En el sentido contrario, Lleida.net ha facturado un 17% menos a través de Otros SaaS, 2,37 millones de euros, mientras que las ventas de Soluciones ICX WHOLESALE, su principal línea de negocio, han caído un 2%, hasta 6,78 millones de euros.