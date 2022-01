Llop pide al TSJC analizar las causas de la "fuga de talento judicial" en Catalunya

BARCELONA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha pedido este lunes al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) analizar las causas de la "fuga de talento judicial" en Catalunya y ha lamentado que haya vacantes.

Lo ha explicado en rueda de prensa posterior a la reunión con la consellera de Justicia de la Generalitat, Lourdes Ciuró, antes de la cual ha mantenido un encuentro con el presidente TSJC, Jesús María Barrientos, en las dependencias de la Ciutat de la Justicia de Barcelona.

"He pedido analizar las causas por las que las personas no quieren permanecer en Catalunya, por qué hay esa cantidad de vacantes. Le he pedido que haga un análisis de esas causas. Hay que analizarlo", ha subrayado la ministra.

Llop ha lamentado que no haya "una gran vocación por las carreras judiciales" y cree que el complemento salarial para incentivar el traslado de jueces a Catalunya puede ser una solución, que se ha abierto a estudiar.

De hecho, en dicha reunión han abordado la cuestión de este complemento, según ha detallado la ministra, y también el funcionamiento de los juzgados, la creación de unidades judiciales, la implementación de nuevas tecnologías y de las tres leyes de eficiencia judicial: procesal, organizativa y digital.