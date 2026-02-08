Llúcia Garcia gana el Premi Gaudí a mejor interpretación revelación por 'Romería'

La actriz Llúcia Garcia - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS

BARCELONA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La actriz Llúcia Garcia ha ganado este domingo el Premi Gaudí a la mejor intepretación revelación por su papel en la película 'Romería', de Carla Simón, en la gala que se celebra en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona.

Garcia optaba al premio junto a Bernat Solé Palau por 'Estrany riu'; 'Elvira Lara por 'Los Tortuga' y Jan Monter Palau, también por 'Estrany riu'.

La actriz ha afirmado al recibir el premio que no pensaba que haría una película, ha agradecido a Carla Simón la confianza, y ha subrayado que el galardón es "para mucha más gente".