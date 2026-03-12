Lluís Busquets novela en 'Placebo' el impacto del amor entre una profesora universitaria y un alumno

Cubierta del libro de Lluís Busquets i Grabulosa - STONBERG EDITORIAL

El escritor Lluís Busquets i Grabulosa acaba de publicar 'Placebo' (Stonberg Editorial), una novela en catalán sobre el amor entre una reconocida poetisa y profesora universitaria y un estudiante, que escandalizan a su entorno por romper las convenciones.

El autor ha explicado a Europa Press que narrar la relación extramatrimonial de una mujer madura, Sira, con un joven, Manuel, le sirve para reflexionar sobre el placebo, "un sucedáneo de lo que los humanos pueden necesitar".

"Justamente Sira pide que la relación amorosa sea real, y no sustitutoria como le ha pasado con su marido", explica Busquets, que plantea al lector si puede haber amores fraudulentos, de la misma manera que existen placebos terapéuticos.

El libro parte de la muerte de la mujer, cuando sus hijos encuentran antiguos poemas suyos dedicados a un estudiante: Busquets creó esos versos, que ocupan el tercio central de la obra.

"Me he tenido que poner en la piel de una profesora enamorada de un alumno", ha dicho el autor, que ya tiene publicados cuatro poemarios en épocas distintas de su vida, aunque nunca lo había hecho con la voz de una mujer.

ESPIRITUALIDAD Y EROTISMO

Estos versos sirven para expresar la parte espiritual del amor: "Además de carne, somos pneuma, y el amor humano tiene una parte de erotismo y otra de espiritualidad; es Eros y Agapé", según Busquets.

Los dos amantes son protagonistas de la novela, que refleja la vivencia de ambos, pero en el texto pesa más cómo ella vive la relación y cómo la refleja en sus poemas.

LA "APARENTE INMORALIDAD"

El resto de personajes se escandaliza ante la "aparente inmoralidad" de los poemas, lo que contrasta con el concepto de amor de la profesora-poeta.

Esta es la novena novela para adultos de Busquets (Olot, Girona, 1947), que ha publicado un centenar de libros de todos los géneros y ha sido filólogo, profesor de lengua y de literatura y periodista (hoy colabora en el 'Diari de Girona').