Lluís Puig asegura que "podría" volver a Catalunya para el próximo pleno del Parlament

Archivo - El exconseller de Cultura de la Generalitat, Lluís Puig, atiende a los medios durante la presentación del Centenari del Fets de Prats de Molló y de la Fundació Casa Francesc Macià, a 21 de marzo de 2026 - Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo

BARCELONA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El exconseller de Cultura de la Generalitat Lluís Puig ha asegurado que "podría" volver a Catalunya para el próximo pleno del Parlament dentro de dos semanas, aunque ha dicho que todavía no quiere definir una fecha y tiene compromisos por cumplir.

Así se ha expresado en una entrevista concedida a 'Vilaweb' recogida por Europa Press este domingo, después de que esta semana el Tribunal Supremo haya levantado la orden de detención en vigor sobre su persona.

"Ahora en 5 minutos, podría coger el coche y bajar", ha dicho sobre su regreso a Catalunya tras 9 años fuera de España por los hechos del 1-O.

Así, ha dicho que no esperará a que el Tribunal Supremo aplique la amnistía de forma definitiva: "Que hagan lo que quieran, como siempre han hecho. Yo siempre me he presentado todas las veces que un tribunal de justicia me ha requerido. No hay ningún problema. El Supremo que haga lo que quiera", ha dicho.

Sobre el regreso del expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha apuntado que "no quiere interferir en las elecciones", y ha añadido que debe ser Puigdemont quien decida su papel, y que cualquier decisión que tome en libertad será buena.