La lluvia impide celebrar el acto de ANC y Comissió Independentista Fossar de les Moreres

La lluvia impide celebrar el acto de ANC y Comissió Independestista Fossar de les Moreres. - EUROPA PRESS

BARCELONA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La lluvia ha impedido celebrar este jueves al mediodía el acto convocado por la Assemblea Nacional Catalana (ANC) junto con la Comissió Independentista Fossar de les Moreres por la Diada.

El acto estaba previsto para las 12.00 horas en el Fossar de les Moreres y preveía contar con la participación del presidente de la ANC, Lluís Llach; el de la Associació de Municipis per la Independència (AMI), Salvador Coll; el del Ciemen, David Minoves; el de Estat Català, Josep Andreu, y la intervención telemática del exconseller de Cultura, Lluís Puig.

La ANC ha convocado a las 16.00 horas de este jueves una concentración ante la sede del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya para protestar por la anulación de parte del decreto lingüístico, antes de la manifestación de las entidades soberanistas convocada a las 17.14 horas en Pla de Palau.