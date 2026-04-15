Logran regenerar el tendón de Aquiles sin cirugía mediante células madre cultivadas

Células madre aBM-MSC - CENTRO MÉDICO TEKNON

BARCELONA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un equipo del Instituto de Terapia Regenerativa Tisular (ITRT) del Centro Médico Teknon de Barcelona ha logrado regenerar el tendón de Aquiles sin cirugía, mediante células mesenquimales cultivadas autólogas derivadas de la médula (aBM-MSC).

Es el resultado de una serie prospectiva --la "primera del mundo" de estas características-- publicada en la revista 'Journal of Orthopaedics and Sports Medicine', ha contado con la participación de expertos del Barça Innovation Hub y otros centros, informa Teknon en un comunicado de este miércoles.

Las conclusiones confirman que la aplicación de células madre del propio paciente (aBM-MSC), cultivadas en sala blanca bajo condiciones de correcta fabricación, logra la "recuperación estructural" completa del tendón, incluso en casos de roturas totales con separación de extremos.

Hasta la fecha, el tratamiento de la rotura crónica del tendón de Aquiles (RTA) suele implicar una cirugía compleja, a menudo con el uso de injertos, y requiere una rehabilitación "prolongada"; además, implica un riesgo de complicaciones del 15,8% y periodos de inmovilización de hasta 6 semanas.

SIN YESOS NI FÉRULAS

El Director Médico del Instituto de Terapia Regenerativa Tisular (ITRT), Robert Soler-Rich, ha apuntado que el hallazgo principal es que una única inyección de aBM-MSC "no solo regenera el tejido, sino que permite al paciente ponerse de pie y caminar inmediatamente después del tratamiento, sin yesos ni férulas".

La investigación analizó a 6 pacientes con roturas crónicas, parciales y totales, que habían fallado en tratamientos previos, que presentaron, además de una regeneración total, una eliminación del dolor, un retorno deportivo rápido y una seguridad "absoluta".