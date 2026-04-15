Lola Herrera tilda a Trump de peligro total y ve horrible que "no haya alguien que pare" a EE.UU.

Natalia Dicenta, Lola Herrera y Carlos Olalla en el Teatre Goya de Barcelona antes de la rueda de prensa - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La actriz Lola Herrera ha tildado al presidente de los Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, de ser un peligro total y ha añadido que le parece "horrible que un país como Estados Unidos haga lo que está haciendo y que no haya alguien que pare esto".

Lo ha dicho este miércoles en rueda de prensa en el Teatre Goya de Barcelona para presentar la obra 'Camino a la Meca', que se podrá ver hasta el 24 de mayo en la sala barcelonesa, y en la que actúa junto a su hija y actriz, Natalia Dicenta, y el actor Carlos Olalla.

Afirma que le "da miedo la extrema derecha, lo que está sucediendo con ella en el mundo, pero sobre todo en Europa", y sobre EE.UU. ha lamentado el pánico que se respira, según ella.

"Es que no sabes lo que va a decidir (Trump), si un día de verdad se va a levantar y decidir que tiren una cosita de esas que deja todo completamente planchado. Me parece tan injusto lo que está pasando. Saltándose todas las normas internacionales. Yo creo que es peligrosísimo para el mundo", señala.

Valora que España tenga una posición contraria a lo que está pasando: "Yo creo que no se puede estar de acuerdo con una atrocidad semejante que nos afecta a todos, porque no es que afecte a una parte".

"Robert De Niro dice 'que le detengan', porque realmente... que detengan a este hombre, que no se puede. Es que, es terrorífico lo que dice", añade.