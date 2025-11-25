Loles León y la fiscal Teresa Compte, 'Meninas 2025' por su lucha contra la violencia de género

Archivo - La actriz Loles León en una imagen de archivo - Raúl Terrel - Europa Press - Archivo

BARCELONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La delegación del Gobierno en Catalunya ha premiado a la actriz Loles León y a la fiscal Teresa Compte con los galardones 'Meninas 2025', que reconoce a personas y entidades comprometidas con la erradicación de la violencia de género, informan en un comunicado este martes.

El delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, ha destacado en esta 13 edición de los galardones a Loles León por cómo ha "convertido su trayectoria artística en un vehículo de concienciación frente a las desigualdades estructurales que sostienen la violencia de género".

Sobre la fiscal Teresa Compte --primera mujer en ocupar la Fiscalía Superior de Catalunya en 2007--, ha incidido en su trabajo que ha impulsado "políticas para la persecución de la violencia de género y la protección de las víctimas."

Ambas recogerán sus galardones este jueves 27 de noviembre en el Auditorio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en Barcelona, junto a las personas o entidades que cada una de las subdelegaciones del Gobierno también reconocen.

La subdelegación en Barcelona premia a la profesora de la UB y coordinadora de la Clínica Jurídica per a la Protecció de la Infància i Adolescència, Almudena González; la subdelegación en Tarragona a la asociación 'Heroínas Anónimas' de Reus, que acompaña a víctimas de violencia de género; la subdelegación del Girona a la asociación 'L'Aurora' y la subdelegación de Lleida a 'Down Lleida', que tiene la lucha contra la violencia de género como eje de su acción social.