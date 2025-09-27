López (Comuns) acusa a Junts de no entender que está legitimando "mensajes xenófobos"

Archivo - La coordinadora de los Comuns , Candela López - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

Reivindica que la "lucha social" propalestina está moviendo a los gobiernos BARCELONA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de los Comuns y diputada en el Congreso, Candela López, ha acusado a Junts este sábado de no entender que está legitimando "mensajes xenófobos de la extrema derecha".

En la jornada de los Comuns 'Fer ciutat, fer poble, fer comunitat: Caminem cap al 2027' en Vilanova i la Geltrú (Barcelona), ha alertado a Junts de que "acabarán exactamente igual que el PP: suplantados por la derecha radical".

"Lo que todos y todas sabemos es que entre el original y la copia, la gente prefiere el original", ha advertido, y ha acusado textualmente al secretario general de Junts, Jordi Turull, de dibujar una Catalunya cada vez más pequeña.

"Cuando se empieza a señalar a los musulmanes y después volvemos a aquellos viejos tópicos de si los andaluces nos roban, ya sabemos dónde acaba esta deriva", ha avisado.

Además, considera que en Junts están haciendo un cálculo "asustados por el crecimiento de la extrema derecha catalana".

JANET SANZ

También se ha referido al anuncio de la líder de BComú en el Ayuntamiento de Barcelona, Janet Sanz, de dejar la política, y la ha elogiado un "referente personal".

Ha destacado que deja su "huella" en Barcelona y ha citado el proyecto de las 'superillas', que ha trascendido la ciudad de Barcelona, dice.

"LUCHA SOCIAL" POR GAZA

También ha querido reivindicar la "lucha social" propalestina, alegando que las movilizaciones sociales y políticas están moviendo a los gobiernos.

Ha reprochado a Junts, PP, Vox y AC que "no quieren reconocer que esto es un genocidio" y ha defendido textualmente que no puede haber silencios cómplices ni medias tintas ante el sufrimiento de un pueblo.

López ha recordado la exigencia de los Comuns de "protección" a la Global Sumud Flotilla, donde además viaja la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau (BComú).