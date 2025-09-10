López (Comuns) cree que la sentencia del TSJC es "un ataque al modelo de escuela catalana"

Archivo - La coordinadora de los Comuns , Candela López, interviene durante la segunda jornada de la Assemblea Nacional de Catalunya en Comú, a 17 de noviembre de 2024, en Barcelona, Catalunya (España) - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de los Comuns y diputada en el Congreso, Candela López, ha considerado que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que ha anulado diversos artículos del Decreto de régimen lingüístico educativo no universitario de la Generalitat es "un ataque al modelo de escuela catalana".

En un mensaje este miércoles en 'X' recogido por Europa Press, ha defendido que el catalán es la lengua común de los catalanes y una herramienta de cohesión en las aulas, por lo que ha exigido una "respuesta unitaria" y que el Govern haga efectivo el recurso que ha anunciado contra la sentencia.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmado que tomará "todas las medidas" que considere oportunas para defender el modelo lingüístico y ha avanzado que recurrirá la decisión del TSJC.