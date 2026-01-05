López (Comuns) ve "insuficiente" el cumplimiento de acuerdos del Govern para negociar Presupuestos

La coordinadora de los Comuns y diputada en el Congreso, Candela López, en una entrevista de Europa Press - EUROPA PRESS

BARCELONA, 5 (EUROPA PRESS)

La coordinadora de los Comuns y diputada en el Congreso, Candela López, ha calificado de "insuficiente" el nivel de cumplimiento del Govern de los acuerdos suscritos con su formación, por lo que ha afirmado que no están todavía negociando los Presupuestos con el Ejecutivo que preside Salvador Illa.

"Ahora mismo este cumplimiento es insuficiente. Necesitamos realizar una reunión que hemos reclamado al Govern de seguimiento de estos acuerdos", ha dicho en una entrevista de Europa Press, en referencia a los acuerdos para los suplementos de crédito de 2025, y cuyo cumplimiento es condición de los Comuns para negociar unas nuevas cuentas.

Ha añadido que pueden entender que algunos de los compromisos pueden estar en trámite, pero que necesitan evaluarlos definitivamente, y ha citado acuerdos en educación (sobre comedores escolares y actividades extraescolares y de refuerzo), en sanidad y en vivienda, y ha añadido que reclamarán que se duplique la dotación económica y el alcance de la Ley de Barrios.

COMPRAS ESPECULATIVAS

En el ámbito de la vivienda, ha celebrado que el Parlament regulara en diciembre el alquiler de temporada y habitaciones, pero ha señalado que es necesario que se haga cumplir esta ley: "Es importante que se aplique el régimen sancionador que nosotros también impulsamos y, por lo tanto, que se sancione a quien esté incumpliendo la ley de vivienda".

Sobre el grupo de trabajo sobre la prohibición de compras de vivienda con fines especulativos con el Govern, ha dicho que ya han realizado varias reuniones, y que confía en que se encuentren herramientas para poder acabar con esta práctica y el Govern esté dispuesto a usarlas.

"El Govern debe estar predispuesto a poder acabar con esta crisis habitacional que sufrimos. Es el principal problema que hay y debe dar respuesta si quiere seguir teniendo ese apoyo por parte de los Comuns", ha sostuvo.

FINANCIACIÓN SINGULAR

Sobre el modelo de financiación singular para Catalunya cuyos detalles están negociando el Gobierno, el Govern y ERC, ha dicho que tiene que ser, a su juicio, una propuesta justa para Catalunya y para el resto de las comunidades autónomas, y que por ello el principio de ordinalidad es "una de las prioridades" que debe cumplir.

"Cuando hablamos de financiación estamos hablando de más recursos para Catalunya, de más autogobierno, de más servicios públicos, de más sanidad, de más educación, y eso para nosotros es imprescindible. Lo hemos defendido, lo estamos defendiendo en Catalunya y lo estamos defendiendo y lo haremos posible desde el Gobierno del Estado", y ha sostenido que son un actor imprescindible para ello.

DESALOJO DEL B9

López se ha referido también al desalojo del antiguo instituto B9 de Badalona (Barcelona) y ha calificado la actuación como una flagrante irresponsabilidad de su alcalde, el popular Xavier García Albiol: "Ha dejado en plena ola de frío con unas lluvias torrenciales a estas 200 personas, viviendo bajo un puente también en estas fechas navideñas", ha lamentado.

Le ha acusado de vulnerar la resolución judicial del desalojo, que le obligaba a garantizar una reubicación de los alojados en ese espacio, y ha sostenido que la demanda que su formación ha interpuesto contra Albiol debería concluir su inhabilitación como alcalde.

"Es totalmente irresponsable esta actitud que ha tenido el alcalde Albiol y para nosotros justificaría la inhabilitación del alcalde por el incumplimiento de la ley y por haber atizado estos discursos de odio tan irresponsables que están generando evidentemente problemas de convivencia", ha zanjado.