Lora (Vox) critica que la ZBE en Manresa (Barcelona) "castiga a las familias con menos recursos"

La diputada de Vox en el Parlament, Mónica Lora, en una protesta contra la ZBE en Manresa - VOX

BARCELONA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Vox en el Parlament, Mónica Lora, ha criticado que la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Manresa (Barcelona) es "una imposición ideológica que castiga a las familias con menos recursos".

Lo ha dicho este sábado antes de la marcha lenta 'No a la ZBE de Manresa', para protestar contra la ZBE que el Ayuntamiento, liderado por ERC, prevé aprobar en las próximas semanas.

Lora ha definido las ZBE como un 'apartheid' social: "Si tienes recursos económicos y puedes cambiarte el vehículo podrás circular por tu municipio y si no tienes recursos económicos y no puedes cambiarte el vehículo quedarás excluido de tu propia ciudad".