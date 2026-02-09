Love of Lesbian, Morad y La M.O.D.A. actuarán en el Festival Ítaca de Girona

Archivo - Concierto del Festival Ítaca 2025. - NURIA DE LA CRUZ - ÍTACA - Archivo

GIRONA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Festival Ítaca, que se celebrará del 4 de abril al 5 de julio en municipios de la comarca del Empordà (Girona), tendrá a Love of Lesbian, Morad y La M.O.D.A., informan los impulsores en un comunicado de este lunes.

La programación incluye también conciertos de 31 Fam, Alosa, Anna Andreu, Barry B, Cupido, Els Amics de les Arts, Joan Miquel Oliver, La Ludwig Band, Malifeta, Mama Dousha, Mazoni, Remei de Ca la Fresca, Ryna DJ, Sidonie, The Molotovs y Ven'nus.

Los escenarios incluyen L'Escala, L'Estartit, Pals, Ullastret, Gualta, La Pera y Calella de Palafrugell, así como Girona ciudad.