Macias (Rodalies) no descarta "algún incumplimiento" de maquinistas este martes tras el acuerdo

Varias personas esperan a coger un tren en la Estación de Fabra i Puig, a 26 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El comisionado para el traspaso de Rodalies, Pere Macias, no descarta que este martes a primera hora se produzca "algún incumplimiento" por parte de maquinistas que se posicionan en contra del acuerdo alcanzado este lunes entre diversos sindicatos ferroviarios y el Ministerio de Transportes.

"La tendencia debe ser hacia una normalización. Se han tomado medidas para tener maquinistas de reserva porque, si hay algún incumplimiento, podamos subsanarlo rápidamente", ha dicho este lunes por la noche en una entrevista en '3Cat' recogida por Europa Press, donde ha indicado que hay tres sindicatos minoritarios que no han querido suscribir el acuerdo.

Macias ha reconocido que en la primera jornada de huelga se ha producido un incumplimiento de los servicios mínimos, especialmente durante la hora punta, donde se debía asegurar el 66% de la oferta de trenes en Catalunya, si bien en la franja con menos pasajeros "se han respetado más", ha indicado.