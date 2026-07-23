La madre del bebé maltratado en Barcelona al juez: "Si lo hubiera visto, habría denunciado"

Archivo - Fachada de la Ciutat de la Justícia de Barcelona, a 1 de diciembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La madre investigada junto a su pareja por presuntas lesiones graves y agresión sexual con penetración a su bebé de 6 semanas en Barcelona ha asegurado ante el juez que ella nunca vio ningún signo de malos tratos de su pareja hacia el pequeño y ha reafirmado su inocencia: "Si lo hubiera visto, habría denunciado", según han explicado fuentes judiciales a Europa Press.

Lo ha dicho en su segunda declaración este jueves ante el juez de Violencia sobre la Infancia y la Adolescencia de Barcelona, en la que ha respondido a preguntas de todas las partes y ha durado más de dos horas.

La investigada ha reconocido la "torpeza y falta de cariño" del padre hacia el pequeño y también realizó diversas búsquedas en Internet mostrando preocupación por su estado de salud.

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