Maeztu (Ingka Group) asegura que "es el momento en el que la ventaja competitiva se debe crear"

El ceo y presidente de Ingka Group, Juvencio Maeztu. - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS

BARCELONA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ceo y presidente de Ingka Group --el mayor franquiciado de Ikea--, Juvencio Maeztu, ha asegurado que, el actual, "es el momento en el que la ventaja competitiva se debe crear" para liderar el mercado en el futuro.

Lo ha dicho este lunes en una conversación con el decano de Iese Franz Heukamp, en la que ha puesto el ejemplo de la circularidad, que muchas empresas creen que es demasiado pronto, "hasta que es demasiado tarde", y que permite depender menos de los problemas del comercio global y la geopolítica.

Maeztu ha explicado que la visión de la empresa es a largo plazo y que su objetivo es tener precios bajos, lo que, por la subida constante de precios, provoca un margen estrecho, por lo que deben "doblar los esfuerzos para crear las ventajas competitivas".

Ha insistido en que "es el momento en el que la ventaja competitiva se debe cimentar", ya que, de no hacerlo, las empresas quedarán por detrás en el mercado.

Ingka Group, creada por el también fundador de Ikea, Ingvar Kamprad, es el propietario de 411 establecimientos Ikea y 209 puntos con otros formatos de la marca en 32 países, y representa el 87% de los ingresos de la marca.

Maeztu ha señalado que Ingka Group es propiedad de la fundación Stichting Ingka Foundation, que no tiene ánimo de lucro, por lo que el 15% del beneficio del grupo se destina a proyectos sociales y el 85% restante, se reinvierte en la empresa.

INCLUSIVIDAD

Maeztu ha subrayado que Ingka Group es una empresa inclusiva, ya que es "la mejor manera de estar conectados con la gente", y ha asegurado que se pueden hacer negocios siendo inclusivos.

Ha explicado que, en Estocolmo (Suecia), una de cada tres familias no ha nacido en Suecia, por lo que "es mejor tener trabajadores de todo el mundo, porque conectas directamente con una de cada tres familias del país".

El directivo ha contrapuesto esta visión al auge de la polarización política y ha puesto en valor la importancia de que las empresas sean "más auténticas" en la manera cómo se presentan y cómo son entendidas por la sociedad.

IA

Preguntado por el impacto de la inteligencia artificial en el negocio de la empresa, Maeztu ha dicho que es "necesaria".

Ha añadido que la IA puede ser un creador de ingresos y que permite mejorar la eficiencia, aunque ha añadido que no puede convertirse en la identidad de la empresa: "No es lo que somos".

El directivo ha previsto que, con la digitalización, la gente tendrá un 'personal shopper' en el teléfono móvil que decidirá qué quiere y qué necesita, y que, por lo tanto, será "un mundo en el que será más necesario cimentar la unicidad de cada empresa" y que las compañías deberán trabajar para seguir siendo únicas.

En declaraciones a la prensa tras el encuentro, Maeztu ha añadido que la IA puede "ayudar a prevenir de lo que va a pasar", aunque ha dicho que debe reforzar la parte ética y responsable de los negocios.