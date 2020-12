Mainat tras declarar ante el juez: "Quiero que se olviden todos estos asuntos cuanto antes mejor"

"Me encuentro muy harto de todo, me lo he tomado con cierto sentido del humor pero ya no soy capaz"

El exmiembro de la Trinca y productor de televisión Josep Maria Mainat ha testificado ante el juez este miércoles por varias denuncias cruzadas con su esposa, Angela Dobrowolski, de la que se está divorciando, y ha declarado a su salida de los juzgados: "Quiero que se olviden todos estos asuntos cuanto antes mejor".

Mainat ha explicado a los periodistas que denunció a Dobrowolski porque hubo un allanamiento de morada con violencia: "Esto es lo que hemos querido denunciar".

El fundador de Gestmusic estaba citado la mañana de este miércoles para declarar como investigado y como denunciante por presuntos malos tratos por hechos ocurridos el pasado 8 y 20 de agosto, ante el Juzgado de Violencia Doméstica 5 de Barcelona.

El productor ha puntualizado a los medios: "La única discusión que había hoy era ver qué solicitábamos nosotros, pero no hemos solicitado nada", y ha expresado que como investigado le han preguntado lo que sucedió, lo que vio y lo que recuerda.

El productor de televisión ha manifestado que su esposa --que está siendo investigada por presuntamente intentar asesinarle inyectándole insulina-- le acusa "de un empujón".

"Me encuentro muy harto de todo, me lo he tomado con cierto sentido del humor pero ya no soy capaz", ha zanjado.

DENUNCIAS CRUZADAS

El pasado 2 de diciembre, Ángela Dobrowolski declaró como investigada y como denunciante ante el mismo juzgado, y explicó a Europa Press que el pasado 8 de agosto denunció a Josep Maria Mainat porque supuestamente le impedía ver a sus hijos y le quiso limitar y prohibir el acceso a ellos, y que ese día para impedírselo Mainat recurrió a la violencia con empujones.

El pasado 20 de agosto fue el productor quien la denunció por una presunta agresión, aunque este miércoles no ha querido decir nada al respecto.