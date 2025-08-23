Manchón (PP) exige al Govern actuar ante "el colapso de urgencias en hospitales" de Catalunya

Archivo - El hemiciclo del Parlament de Catalunya - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de salud del PP en el Parlament de Catalunya, Hugo Manchón, junto con el diputado por Girona Jaume Veray han presentado una batería de preguntas parlamentarias y una propuesta de resolución para exigir al Govern una actuación urgente ante el "colapso de las urgencias en hospitales".

El partido ha tomado esta decisión después de las reclamaciones del sindicato Satse acerca de la situación en hospitales como los de Calella (Barcelona), Blanes y Palamós (Girona), informa en un comunicado este sábado.

Manchón ha señalado que el Govern "no puede seguir mirando hacia otro lado" mientras, en sus palabras, miles de pacientes esperan horas y los profesionales trabajan al límite.

El portavoz ha reclamado una "planificación realista y más inversión en recursos humanos y estructurales", por lo que el PP exige reforzar las plantillas, mejorar la previsión de contrataciones y acelerar las inversiones en infraestructuras hospitalarias.

"Ojalá pusiera el PSC en la gestión de la sanidad las mismas ganas que pone en ceder a los caprichos políticos de sus socios independentistas", ha asegurado Manchón, que también ha apuntado que su partido lleva meses alertando de la situación.