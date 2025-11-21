Mango Home abre su primera tienda independiente en Alcobendas (Madrid)

BARCELONA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Mango Home ha abierto su primera tienda independiente en la Comunidad de Madrid, ubicada en el centro comercial Moraleja Green de Alcobendas y la cuarta a nivel mundial, informa este viernes.

La tienda cuenta con una superficie de venta de 255 metros cuadrados y un equipo de más de diez personas y "está concebido como un auténtico hogar donde los clientes pueden descubrir propuestas para todas las estancias".

La directora de Mango Home, Nuria Font, ha explicado que "Madrid representa un paso clave" en el plan de expansión de la marca.

La expansión de Mango Home se enmarca en el Plan Estratégico 4E 2024-2026 de la empresa, que también ha ampliado su oferta para cubrir todas las estancias del hogar, pasando de un porfolio de 1.600 productos en 2024 a 6.000 en 2025.

Así, la colección de otoño/invierno incorpora nuevas líneas de lámparas e iluminación, espejos, láminas decorativas, velas y una amplia selección de productos para Navidad.