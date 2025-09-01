Mango Teen abre su primera tienda en Francia impulsando la "expansión internacional" de la marca

BARCELONA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La línea juvenil de Mango, Mango Teen, ha abierto este fin de semana su primera tienda en Francia, en el centro comercial Westfield La Part-Dieu de Lyon, impulsando así la "expansión internacional" de la marca, informa este lunes en un comunicado.

Forma parte de la veintena de aperturas de Mango Teen este año: en el mercado español la marca ha abierto tiendas en Sevilla, Córdoba, Badajoz y Vigo, y prevé reforzar su presencia con nuevas aperturas en Galicia, Andalucía y Madrid.

En el ámbito internacional, Mango Teen inauguró el 1 de agosto, en el centro comercial Buchanan Galleries, su primera tienda en Escocia, que supone la tercera en Reino Unido y la primera fuera de Londres, tras las de Carnaby Street y Westfield London.

A comienzos de año, Mango estrenó su primer punto de venta en Portugal, en el centro comercial Vasco da Gama de Lisboa.

La directora global de Mango Kids y Mango Teen, Berta Moral, ha afrimado que la apertura de nuevas tiendas Mango Teen en ciudades como Glasgow, Lyon o Lisboa refleja la voluntad de la marca de acercar su "pasión por la moda, el estilo y la calidad al público juvenil en todo el mundo".