La manifestación educativa llega ante el Saló de l'Ensenyament en Barcelona

BARCELONA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las miles de personas que participan este miércoles en la manifestación de la segunda jornada de la huelga educativa en Barcelona han llegado sobre las 12.50 horas a plaza Espanya, para protestar ante el Saló de l'Ensenyament, que se celebra desde esta mañana en el recinto Montjuïc de Fira de Barcelona.

La manifestación ha empezado a las 12 horas en la Estació de Sants, en la plaza dels Països Catalans, y los participantes han bajado por la calle Tarragona con una pancarta de cabecera con el mensaje 'Basta de imposiciones y de recortes. Escuela pública y de calidad'.

Corean mensajes como 'Aragonès sin el conseller', 'No no no a la privatización', 'No son 5 días de vacaciones, sí son 10 años de recortes', 'Basta imposición, más educación' y 'Luchar también es educación'.

Muchos de los cánticos también son en contra de la gestión del titular de Educación de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray: 'Cambray dimisión', 'Cambray, escucha, o huelga, huelga, huelga', 'Vote, vote, vote, Cambray quien no vote' y 'Cambray incompetente', entre otros.

A primera hora de la mañana, un centenar de manifestantes que protestaba contra el conseller de Educación de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, ha irrumpido en el Saló de l'Ensenyament, que el conseller debía inaugurar este miércoles en el recinto Montjuïc de Fira de Barcelona.