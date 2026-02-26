El manifestante de Montserrat presenta una demanda de conciliación contra Núria Parlon

Archivo - Manifestantes durante una protesta de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) contra la visita de los Reyes a la Abadía de Montserrat, a 23 de junio de 2025 - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El manifestante al que los Mossos d'Esquadra señalaron como presunto autor de una agresión a un agente durante una protesta contra la visita del Rey Felipe VI a la abadía de Montserrat (Barcelona) el 23 de junio de 2025, ha presentado una demanda de conciliación contra la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, por sus declaraciones la semana pasada en el Parlament.

En la demanda presentada este jueves por el abogado Jaume-Alonso Cuevillas, a la que ha tenido acceso Europa Press y avanzada por 'El Món', el letrado subraya que "la consellera de Interior ha imputado al manifestante la comisión de una agresión contra un agente de los Mossos d'Esquadra", pese al auto del Tribunal de Instancia de Manresa (Barcelona) que declaró el sobreseimiento libre.

El juez argumentó que, en el visionado de las cintas aportadas por la defensa se aprecia que el manifestante portaba una caña de pescar a modo de mástil de una 'estelada' y que, al tirar un agente de la bandera, la caña "contacta" con la oreja de otro mosso.

El juez no apreció "intencionalidad alguna en este hecho", al entender que el manifestante no tenía la intención de lesionar al policía, por lo que acordó el archivo de las actuaciones.

Sin embargo, Parlon aseguró en el Parlament que "en ningún momento el juez está cuestionando la veracidad de la percepción del agente, lo que está diciendo es que no hay intencionalidad, no está diciendo que sea mentira ni la agresión ni la lesión".

IMPUTACIÓN "FALSA Y LESIVA"

El abogado del manifestante entiende que con estas afirmaciones Parlon le atribuye la autoría de una agresión, y que la imputación es "falsa y lesiva", habiéndole ocasionado un grave perjuicio personal, al haberlo situado públicamente como autor de un hecho delictivo grave de agresión contra la autoridad.

Por todo ello, solicita que Parlon reconozca que las manifestaciones realizadas en sede parlamentaria "no se ajustan a la veracidad de los hechos producidos y son radicalmente falsas", que se retracte de forma pública, expresa e inequívoca, declarando que el manifestante no cometió un delito de atentado ni agresión, y que se comprometa a no repetir estos comentarios en cualquier foro público o institucional.