3 manifestantes detenidos y 7 investigados en las concentraciones contrarias en el Fossar de les Moreres

Decenas de personas de colectivos antifascistas tras el cordón policial durante una manifestación en protesta por el acto organizado por Aliança Catalana (AC) con motivo de la Diada, en el Fossar de les Moreres, a 10 de septiembre de 2026, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido este jueves por la tarde a 3 manifestantes que participaban en concentraciones de signo contrario en el Fossar de les Moreres, en Barcelona, e investigan a otros 7 por presuntos delitos de desórdenes públicos, ha informado el cuerpo policial en un comunicado.

En el passeig del Born se han concentrado manifestantes antifascistas para protestar contra la presencia de simpatizantes y de la presidenta de AC, Sílvia Orriols, en el Fossar de les Moreres la víspera de la Diada.

Los Mossos han desplegado desde primera hora de esta tarde un dispositivo policial para garantizar la seguridad de las dos concentraciones antagónicas con el objetivo de evitar que se produjese incidentes entre las dos partes.

PINTURA Y POLVO DE COLORES

Sobre las 17 horas se ha identificado a dos mujeres en una terraza de la Catedral del Mar con dos maletas, una de las cuales contenía un extintor con pintura preparada presuntamente para realizar lanzamientos.

La policía ha neutralizado esta posible acción e investiga a ambas como presuntas autoras de un delito de desórdenes públicos.

Sobre las 18, dentro del Fossar, un grupo 5 jóvenes ha tirado polvo de colores contra los simpatizantes de AC, una acción por la que ha sido identificados y han quedado investigados por un presunto delito de desórdenes públicos.

Más tarde, los concentrados en el exterior del Fossar han intentado acceder a la plaza actuando "con fuerza" para romper la línea policial, por lo que los mossos han hecho uso de la defensa para evitar que ambos grupos coincidiesen y evitar posibles enfrentamientos entre ellos, y la situación ha quedado normalizada sobre las 20 horas.