Archivo - Un grupo de personas con banderas independentistas durante una concentración convocada por la ANC para conmemorar el noveno aniversario del referéndum del 1 de octubre de 2017 este octubre en Barcelona - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de independentistas catalanes socialdemócratas y de izquierda ha redactado y firmado un manifiesto en el que piden el voto para Junts para las elecciones generales del próximo domingo defendiendo que el partido "merece la confianza de las personas de izquierda que no queremos separar la transformación social de la emancipación nacional".

Aseguran que Junts es un "espacio de diversidad ideológica que reúne sensibilidades diferentes" en torno a un compromiso compartido con la soberanía de Catalunya y que los representantes del partido han defendido con firmeza la voz y los intereses de Catalunya en Madrid, señalan en un comunicado este lunes.

Entre los promotores del manifiesto, se encuentran la exconsellera de Salud por el PSC Marina Geli; el abogado del expresidente Carles Puigdemont, Gonzalo Boye; el exvicepresidente de la ANC, Josep Cruanyes o el exdiputado del PSC Pere Ayguadé; o firmantes como el eurodiputado de Junts, Toni Comín o los diputados de Junts vinculados al sector socialdemócrata Isaac Padrós, Ennatu Domingo, Agustí Colomines y Carme Renedo.

"Queremos una Catalunya soberana porque queremos una sociedad más justa, donde la riqueza se distribuya con equidad, los servicios públicos garanticen los derechos de todos y nadie quede condenado a la precariedad por su origen o condición social. La independencia es la expresión de la voluntad democrática de un pueblo y la herramienta para decidir qué país queremos construir", señalan.

Concluyen que votar el 29N significa volver a poner el independentismo y el futuro de Catalunya "en el centro" del debate político.