Manuel Valls preside el nombramiento de Romain Fornell como Chevalier de la Légion d'Honneur

BARCELONA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El exprimer ministro francés Manuel Valls ha presidido este jueves en Barcelona la ceremonia de nombramiento del cocinero francés afincado en Barcelona Romain Fornell como Chevalier de la Légion d'Honneur de la República Francesa.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y la cónsul francesa en Barcelona, Azar Agah Ducrocq, también ha asistido al acto, en uno de los restaurantes de Fornell: el Azul Rooftop Barceloneta.

Han estado, entre otros, los cocineros Carles Gaig y Óscar Manresa; el director del Museu Picasso, Emmanuel Guigon, y miembros de la comunidad francesa en Barcelona

MANUEL VALLS

Valls ha explicado la importancia de esta distinción que reconoce a personalidades como él, a quien ha defendido también como amigo: "Te la mereces".

Ha destacado la juventud de Fornell, que no había nacido el 20 de noviembre de 1975, fecha de la que este mismo jueves se cumplen 50 años, día de la muerte de Francisco Franco.

También ha explicado cómo Fornell encontró en la cocina, a los 15 años, su vocación y una vía de disciplina, aún en la ciudad natal, Toulouse, aunque después Barcelona se convirtió en lugar de adopción y de consagración en la gastronomía.

ROMAIN FORNELL

Fornell ha evocado su origen en Toulouse; ha agradecido la ayuda y las enseñanzas que ha recibido en su trayectoria, y ha destacado igualmente a Catalunya y a los catalanes de quienes también ha aprendido.

Y, dirigiéndose a sus hijos, ha dicho que "todo es posible en la vida".

"31 AÑOS DE SERVICIO"

El decreto del 'Journal Officiel de la République Française' del 13 de julio constata los "31 años de servicio" como 'chef cuisinier' de Fornell, que empezó trabajando en el Lycée Hôtelier de Toulouse y que años después se convirtió en el único cocienero francés en obtener una estrella Michelin tanto en Francia como en España.

Nacido en Toulouse en 1976, empezó en la gastronomía a los 15 años; se trasladó a Barcelona para ponerse al frente del restaurante Caelis, por el que obtuvo 1 estrella Michelin, y hoy es ceo del grupo de restauración Goût Rouge (Caelis, La Plassohla, Rooftop Ohla Barcelona, Azul Rooftop Barceloneta, Tejada Mar, Café Turó, Cafè Pablo) y es director gastronómico del Hostal de la Gavina de S'Agaró (Girona).