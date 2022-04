Manuela Vellés confía en que el filme 'Culpa' acompañe a víctimas de abuso: "Sería el mayor logro"

Junto a Ibon Cormenzana describen una naturaleza que "cuida y no prejuzga"

La actriz Manuela Vellés ha confiado en que la película 'Culpa', que protagoniza, acompañe a las víctimas de abuso sexual o les anime a contar su experiencia: "Sería el mayor logro que podríamos conseguir".

Lo ha dicho en una entrevista de Europa Press este viernes junto a su pareja, Ibon Cormenzana, que ha dirigido la cinta, y ambos la han escrito y coproducido: 'Culpa' compite en la sección oficial del BCN Film Fest.

Cormenzana, a su vez, ha deseado que un hombre que haya estado cerca de cruzar una línea "sea consciente de hasta dónde ha llegado, y que la película le provoque parar y saber dónde tiene que parar"

En la película, tras sufrir una agresión sexual, la protagonista, Anna, se aísla en una cabaña en el bosque para superar su trauma, renunciando al contacto social y a las relaciones con su novio, amistades y familia, zambulléndose durante varios meses en sentimientos como vergüenza, dolor y culpa con el paso de las estaciones y de los cambios que ella experimenta.

Cormenzana ha explicado que ha buscado describir en la película una naturaleza que "cuida en vez de prejuzgar a las víctimas".

"La montaña es el sitio donde se crea ese espacio de paz y silencio que te permite reflexionar y sacarte los problemas de la ciudad", ha apuntado Cormenzana.

El productor y cineasta, además, es aficionado a correr por el monte y ha tratado los escenarios naturales en otros proyectos como 'Path to Everest', documental de Kilian Jornet que produjo, y su próxima película, 'La cima'.

Ha añadido que, a nivel metafórico, la cabaña donde se refugia la protagonista es "la madre del personaje, la barriga en la naturaleza que está cuidando de alguien que es incapaz de comunicarse con sus seres queridos".

"No podemos obviar en qué momento hemos escrito la historia: en pandemia, estábamos en casa, deseando salir fuera", ha puntualizado Vellés para explicar el deseo de ir a lo rural para huir de la enfermedad de la ciudad que es, en su opinión, la ansiedad.

La actriz ha agregado que, en edición, incluso han suprimido diálogos o escenas en el pueblo, porque la película, en su opinión, "funciona cuanto menos palabras hay; habla del silencio y la soledad que vive una mujer que ha sufrido un abuso".

RODAJE

El rodaje se produjo entre Ribes de Freser y La Molina (Girona) aproximadamente un fin de semana cada mes, con las dificultades añadidas de las localizaciones en plena naturaleza, y Cormenzana ha comentado que incluso vieron como "algo mágico" una fuerte nevada que cayó en la zona.

El equipo de rodaje ha sido de únicamente cinco personas, y Cormenzana ha asegurado que eso "permite una libertad creativa brutal", y también implica, como aspecto negativo, que hay que asumir muchas más tareas.

"Somos familia y amigos, todos nos conocíamos, y nos ha permitido dar mucha más verdad a la película. Gracias a que Manuela y yo somos pareja, hemos sido capaces de sacar cosas en imagen que no hubiera sido capaz de pedir a otra actriz", ha referido el cineasta.

Vellés ha coincidido: "La belleza que puede sacar de mí el director, mi pareja, o un amigo como Alejo Levis, que ha hecho la dirección de fotografía... Por eso he sido tan libre al actuar. En otros proyectos he tenido que hacer escenas de desnudo y no son fáciles".

EMBARAZO

La actriz estaba embarazada de su segundo hijo con Cormenzana durante la grabación: "Reivindico que se puede trabajar estando embarazada. Respecto al vértigo que podía tener al principio de separar las emociones del personaje de las mías propias, sentí que iba a ser más fácil de lo que pensaba. Hemos subido montañas, picos altos, y me he sentido muy bien", ha indicado la intérprete.

Ha asegurado que justamente ha podido hacer una película con un contenido tan duro porque estaba viviendo una situación justamente contraria a la de la protagonista y estaba "rodeada de amor, en un rodaje en plena intimidad y confianza".