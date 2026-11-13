Los maquinistas acuerdan con Renfe no estar obligados a empezar su jornada en Sants (Barcelona)

Archivo - Viajeros cogen un tren en la Estación de Sants de Barcelona - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Rodalies y maquinistas han llegado a un acuerdo, durante la reunión del Comité de Empresa de este viernes, por el cual se vuelve a los horarios anteriores al 1 de noviembre y se evita que los conductores tengan que salir obligatoriamente desde la estación de Sants (Barcelona) al inicio de su jornada laboral.

Según han confirmado fuentes de Renfe a Europa Press, ahora los trenes podrán volver a salir de cabeceras como Mataró o Granollers, entre otros.

El 1 de noviembre, el sindicato Semaf rompió los acuerdos sobre horarios y turnos, lo que obligó a Renfe a retomar el sistema base por el cual todos los maquinistas deben iniciar su jornada de trabajo en Sants.

A lo largo del fin de semana, se retomará el sistema previo, aunque desde Rodalies apuntan que puede ser que aún haya afectaciones a primera hora del sábado.

La compañía celebra el acuerdo alcanzado este viernes y la vuelta a los horarios anteriores.