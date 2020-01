Maragall asegura que cortar la calle Aragón "no es revolucionario ni la solución a nada"

Publicado 24/01/2020 14:29:19 CET

BARCELONA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El líder de ERC en Barcelona, Ernest Maragall, ha asegurado la propuesta de la alcaldesa, Ada Colau, de cortar calles importantes de la ciudad el primer fin se semana de cada mes "no es revolucionario ni la solución a nada", aunque en la medida se contemplen vías tan importantes como la calle Aragón y la Via Laietana.

En una rueda de prensa este viernes, el republicano ha ironizado que los cortes que planea el Gobierno municipal "tienen menos efecto que los que provoca una carrera", y ha añadido que, además, se hacen en horas de baja contaminación, por lo que es una medida decisiva para hacer frente a la emergencia climática.

"Barcelona no es un laboratorio ni un campo de pruebas", ha reprochado Maragall, y la número dos de ERC, Elisenda Alamany, ha subrayado que la propuesta para pacificar la Via Laietana no puede reducirse a cortar la circulación durante unas horas los sábados por la tarde, y ha agregado que la reforma de esta calle debe ser un objetivo central de este mandato.

Alamany también ha asegurado que, en el anterior mandato, tampoco se lograron los objetivos en relación a la comercializadora Barcelona Energía, que solo ha logrado el 7,4% de los usuarios que preveía, y en materia de vivienda, con un incremento imparable de los precios: "No hay receta, de momento, que pueda pararlo".

Finalmente, Maragall ha reclamado que el pleno sobre el estado de la ciudad se celebre de forma que puedan intervenir entidades y ciudadanía y crear un verdadero debate, e incluso ha propuesto que se celebre en fin de semana y alejarlo del formato actual, que se ha reducido a un pleno de una hora antes del inicio de una sesión ordinaria.