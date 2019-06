Maragall (ERC): Barcelona no puede ser un banco de pruebas de PSOE-Cs-PP "bendecido por los comuns"

Actualizado 09/06/2019 14:53:44 CET

BARCELONA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato de ERC a la Alcaldía de Barcelona, Ernest Maragall, ha dicho este domingo que el Ayuntamiento de la ciudad no puede ser un "banco de pruebas del nuevo bloque de poder español PSOE-Cs-PP bendecido por los comuns".

En un apunte de Twitter recogido por Europa Press, Maragall ha criticado un "intento de cordón sanitario contra ERC" y ha añadido que no se quedarán callados ni quietos.

Per reflexionar i prendre decisions, començant per BCN.

Volen una ciutadania quieta i callada, però trobaran determinació i força.

L'Ajuntament no pot ser banc de proves del nou bloc de poder espanyol PSOE-CS-PP (beneït pels Comuns) en l'intent de cordó sanitari contra ERC. 1/3 https://t.co/aTSzP46CFV