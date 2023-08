Maragall (ERC) no descarta entrar en el gobierno municipal de Barcelona y acusa al PSC de dar "pasos a la derecha"

BARCELONA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona y candidato a la Alcaldía en las municipales, Ernest Maragall, no ha descartado la opción de entrar en el gobierno de Barcelona junto al PSC y a BComú y ha acusado al PSC de estar "dando pasos a la derecha" y quedarse allí.

En una entrevista en Catalunya Ràdio de este martes recogida por Europa Press, ha señalado que "lo que no se puede permitir a la ciudad es tener un gobierno que no responda en nombre de nada" y ha exigido --textualmente-- que antes del 'quién' y el 'cómo' hay que hablar del 'qué'.

"Ya he hablado con el señor Collboni y con la señora Colau. Ya sé que la señora Colau tiene mucha prisa por entrar en el gobierno. Nosotros no tenemos la misma prisa", ha añadido, y ha valorado que aún no ha visto un acuerdo de la calidad y profundidad del acuerdo de su partido con Trias per Barcelona, en sus palabras.

¿CONTINUARÁ? CUATRO AÑOS SON MUY LARGOS

Ha advertido que lo que no harán será "simplemente negociar la entrada en el gobierno" local, y ha avisado que la propuesta de su partido --textualmente-- implicará un planteamiento de una ambición que tendrán que estar en condiciones de afrontar.

Preguntado por su continuidad en el Ayuntamiento de Barcelona, Maragall se ha abierto a tomar la decisión que corresponda "pensando más en el devenir y en el futuro inmediato" y ha añadido --en sus palabras-- que cuatro años son muy largos.