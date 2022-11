Maragall (ERC) señala al PSC como "adversario" a la Alcaldía de Barcelona y no descarta pactos

Pide a Govern, Ayuntamiento y AMB un "liderazgo claro" sobre el futuro del Aeropuerto de Barcelona

BARCELONA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato de ERC a la Alcaldía de Barcelona, Ernest Maragall, ha señalado al PSC como el "adversario" de los republicanos en las elecciones municipales de 2023 en la capital catalana y no ha descartado futuros pactos.

"En estos momentos el PSC es el adversario. Esto no debe excluir la responsabilidad de alcanzar acuerdos si son en nombre del interés general y en determinadas decisiones de fondo", ha opinado en una entrevista en 'Principal' de este lunes recogida por Europa Press.

Así, ha defendido que es el momento de contrastar ideas al considerar que el debate sobre el futuro de Barcelona pivota entre republicanos y socialistas, mientras que "el debate Colau - Trias" responde a --en sus palabras-- una obsolescencia clara de planteamiento.

Preguntado sobre la ampliación del Aeropuerto de Barcelona - El Prat, Maragall ha reivindicado que "no es admisible que esta cuestión siga bloqueada" y ha calificado de boicot no abordar el proyecto, si bien ve obvio que el concepto de ampliación no funciona.

"Lo que tenemos que hacer es sentarnos y decidir qué queremos hacer con el Aeropuerto. Lo que es exigible es un liderazgo claro desde el Govern, desde el Ayuntamiento, desde el resto de ayuntamientos implicados y la AMB", ha aseverado.

PRESUPUESTOS

El candidato republicano ha opinado que la prórroga de los Presupuestos de Barcelona de 2023 es "perfectamente plausible" y ha calificado de esencial para la ciudad la aprobación de las Cuentas de la Generalitat.

"Si no se aprueban los presupuestos de Madrid y los presupuestos de la Generalitat, cualquier presupuesto que nos presenten aquí será 'fake'", ha avisado.

Ha avanzado que de gobernar Barcelona impulsará un modelo urbanístico diferente al de las 'supermanzanas': "Claramente no habrá, ni mucho menos, continuidad con el modelo actual. No estamos bien, no estamos respetando el Eixample, no estamos respetando la ciudad".

Maragall ha lamentado que la ciudad "no está limpia" y ha etiquetado el nivel de inseguridad de incuestionable, al considerar que es una evidencia diaria.