Maragall será el número 2 de ERC en el Senado en respuesta al "pacto de Estado" en Barcelona

Compatibilizará su labor en el consistorio y en las Cortes si es elegido

BARCELONA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El líder de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Ernest Maragall, será el número dos en la candidatura del partido al Senado en las elecciones generales del 23 de julio "para responder al pacto de Estado contra Barcelona".

Así lo ha manifestado en rueda de prensa acompañado por el presidente de ERC, Oriol Junqueras, que ha asegurado que con esta decisión quieren dar la oportunidad a los votantes "de corregir lo que el Estado ha impedido, lo que el PP, PSOE y Sumar han decidido estropear" en la capital catalana.

Por ello, ha llamado al conjunto de catalanes a no desaprovechar esta oportunidad y les ha pedido que ayuden con sus votos "a defender Catalunya".

"Hay que pasar del veto al voto. El Estado ha aplicado un 155 de facto en nuestra ciudad. Y por esto tenemos que ir a Madrid con la máxima fuerza y potencia. No podemos aceptar que lo que pasó el sábado se exprese por la vía de la resignación", ha recalcado Maragall.

En caso de que salga elegido, Maragall ha avanzado que compatibilizará su labor en el consistorio con el de las Cortes: "He firmado un compromiso de representación con la ciudadanía. No es que me sienta obligado, me siento convencido de seguir ostentando esta responsabilidad".

Tras lo ocurrido en el Ayuntamiento de Barcelona, el líder de ERC en el consistorio ha explicado que quiere "mirar a los ojos" al Estado y explicar lo que significa la ciudad y el resto de Catalunya en las Cortes.

"Voy a Madrid a recuperar la llave que los comuns, el equipo de Sumar, ha utilizado contra Barcelona. Voy a recuperar esa llave en nombre de la dignidad democrática de esta ciudad", ha subrayado.

ROBERT MASIH, SUPLENTE

Con la decisión de situar a Maragall como número dos de ERC en el Senado, Junqueras ha explicado que han pedido al que ocupaba este puesto, Robert Masih, que sea el primer suplente.

"Cuando Catalunya vota, el Estado veta. Estamos ante una operación de las cloacas del Estado. Es una operación de todas sus estructuras de poder", ha lamentado.

Las elecciones generales del 23 de julio, según Junqueras, son una oportunidad de convertir Catalunya "en un bastión de las libertades y en contra de las imposiciones democráticas" del Estado.

Y es que, según él, el PSOE siempre estará dispuesto a pactar con el PP, algo en lo que ahora también engloba a los comuns, por lo que ha erigido a ERC como "el único voto que garantiza que nunca votará con el PP, con la extrema derecha de Manuel Valls o la de Ripoll".

"Todos los que no quieran que el Estado quede siempre en manos del PP, a través de los votos que reciba directa o indirectamente de PSOE o sumar, tienen una opción: votar a ERC", ha zanjado.