La Marató de 3Cat 2025 ofrecerá 17 horas de directo y participarán Julia Otero y Ricky Rubio

BARCELONA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Marató de 3Cat 2025 ofrecerá 17 horas de programación en directo, con testimonios, entrevistas y la intervención de los comunicadores Julia Otero y Òscar Dalmau y el jugador de baloncesto Ricky Rubio, entre otros, además de 3.000 actividades programadas por toda Catalunya.

Lo han explicado este martes los presentadores de esta edición, Ramon Pellicer y Roger Escapa, en la Torre Bellesguard de Barcelona, lugar que acogerá parte de la programación, como lo harán también el Port de Tarragona, con una edición especial de 'El Suplement', y los estudios de 3Cat en Sant Joan Despí (Barcelona).

La Marató 2025, que tendrá lugar el 14 de diciembre, se dedicará al cáncer, y contará con el lema 'Detectem-ho, arreglem-ho' ('Detectémoslo, arreglémoslo').

En Catalunya, 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres tendrán cáncer a lo largo de su vida, y, según expertos, en un 50% de los casos, podría evitarse con hábitos saludables y cribados.

DISCO DE LA MARATÓ

El 21 Disc de La Marató, que se podrá comprar el 30 de noviembre, cuenta con la participación de Antonio Orozco, Mala Rodríguez, Ana Torroja, Manolo García, Pablo Alborán, Blaumut, La Ludwig Band, Els Catarres, Alfred García y El Pot Petit, entre otros, y algunos de ellos actuarán en directo el 14 de diciembre.

El disco se podrá comprar en quioscos y en formato digital, y tendrá una edición limitada disponible a través de la tienda web de 3Cat.

"PROYECTO DE PAÍS"

La presidenta de 3Cat, Rosa Romà, ha explicado que la edición de este año se centra en la sensibilización, la detección precoz y la concienciación, y ha señalado que para ella La Marató es un "proyecto de país" que refuerza la conexión entre ciudadanía y los medios de comunicación públicos.

El director de la Fundació La Marató de 3Cat, Lluís Bernabé, ha afirmado que cada media hora muere una persona a causa del cáncer, y ha subrayado la importancia de la divulgación, la sensibilización y los hábitos saludables, como evitar el alcohol, el tabaco, el sedentarismo y la exposición excesiva al sol.

ACTIVIDADES

La campaña de este año contará con 3.000 actividades populares en toda Catalunya de divulgación, entrevistas y actuaciones, con los canales de donación --Bizum y transferencia bancaria-- abiertos todo el año, además del teléfono que se habilitará para el día 14.

En Vic (Barcelona) se celebrará el habitual partido de fútbol solidario entre famosos, con la novedad de que, este año, contará con la narración del periodista deportivo y streamer Gerard Romero.

Además, desde el 13 de octubre, se ha activado una campaña en centros educativos, centros cívicos y bibliotecas, con más de 6.000 sesiones conducidas por más de 400 profesionales y un impacto previsto de unos 210.000 jóvenes.

CAMPAÑA DE MEDIOS

El 'spot' de este año explica la historia de un padre de familia al que detectan cáncer, desde los primeros síntomas hasta el final del tratamiento, con unos píxeles verdes que van apareciendo en la pantalla pero que terminan desapareciendo, como metáfora de las células cancerosas.

Para radio, el relato se adapta en clave informativa, con cuñas publicitarias que instan a la prevención y la detección precoz.