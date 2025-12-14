'La Marató de 3Cat' contra el cáncer lleva recaudados 2,13 millones hasta este domingo por la tarde

Cartel del programa con las vías de recaudación - @LA_MARATO

BARCELONA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El programa benéfico 'La Marató de 3Cat' lleva recaudados 2.132.118 euros hasta este domingo por la tarde, con donaciones por teléfono, internet, transferencia y Bizum.

La 34 edición del programa anual se dedica al cáncer y llena más de 17 horas de programación de TV3, Catalunya Ràdio y la plataforma 3Cat.

Durante el día intervienen desinteresadamente políticos, famosos, médicos y pacientes, y hay entrevistas, actuaciones y otros actos benéficos, como un partido de fútbol.