'La Marató de 3Cat' contra el cáncer lleva recaudados 2,13 millones hasta este domingo por la tarde

Cartel del programa con las vías de recaudación
Cartel del programa con las vías de recaudación - @LA_MARATO
Publicado: domingo, 14 diciembre 2025 18:34
BARCELONA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El programa benéfico 'La Marató de 3Cat' lleva recaudados 2.132.118 euros hasta este domingo por la tarde, con donaciones por teléfono, internet, transferencia y Bizum.

La 34 edición del programa anual se dedica al cáncer y llena más de 17 horas de programación de TV3, Catalunya Ràdio y la plataforma 3Cat.

Durante el día intervienen desinteresadamente políticos, famosos, médicos y pacientes, y hay entrevistas, actuaciones y otros actos benéficos, como un partido de fútbol.

